В Донецкой области ранения получили сотни противников, поделился Генштаб ВСУ.

В течение последних нескольких дней российские оккупанты пытались проводить штурмовые действия возле города Красногоровка Донецкой области и понесли серьезные потери.

Противник в течение последних трех дней проводил штурмовые действия, были ликвидированы более 100 оккупантов, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в субботу утром, 14 октября.

"Противник несет значительные потери на поле боя. Так, только за последние 3 дня в ходе штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых вследствие отсутствия эвакуации с поля боя...", - отметили в Генштабе.

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По его данным, также были ранены около 200 захватчиков.

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Стало известно, что оккупанты активизировались на Авдеевском и Лимано-Купянском направлении. Украинские воины отражают атаки со стороны противника.

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш 14 октября сообщил, что на Лимано-Купянском направлении за сутки ликвидировали более 200 захватчиков и немало их техники.

Стоит отметить, что общие потери врага на 14 октября составляют примерно 286 тыс. 890 человек. Кроме того, "минусовано", в частности, 9 337 боевых бронированных машин противника.

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