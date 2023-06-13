Защитники Украины, в частности, попали в средство противовоздушной обороны противника, отметили в Генштабе.

В течение суток украинские артиллеристы и ракетчики поразили три района сосредоточения личного состава российских захватчиков, вооружения и военной техники, вражеский пункт управления и станцию радиоэлектронной борьбы.

Поражено также артиллерийское подразделение противника на огневой позиции, средство противовоздушной обороны, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной во вторник вечером, 13 июня.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - отметили в Генштабе.

Общие потери России в Украине на 13 июня составляют около 216 650 противников.

Война в Украине - последние новости, которые стоит знать

Американский Института изучения войны сообщал, что украинские воины продолжали контрнаступать по меньшей мере на трех участках фронта.

Стоит отметить, что уже сообщалось об освобождении ряда населенных пунктов в Донецкой области. Кроме того, в Запорожской области деоккупировано одно село. Также на Бахмутском направлении от врагов уже освободили 16 кв. километров.

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