Оккупанты пытались спрятать свою технику, но безуспешно.

Украинские защитники продолжают уничтожать российский металлолом. Артиллеристы ярко минуснули самоходный миномет оккупантов калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан".

"Военнослужащие 406-й отдельной артиллерийской бригады точным выстрелом уничтожили 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан" российского оккупационного войска - машина пыталась убежать от "глаз" наших защитников, но меткие артиллеристы высокоточным выстрелом уничтожили вражескую технику", - говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ в Telegram-канале.

На обнародованных кадрах отчетливо видно, как российская техника пытается затеряться среди деревьев в лесополосе, но попытка провальная. Украинские артиллеристы при помощи дрона "ловят" цель и метко бьют по вражескому "Тюльпану". В результате меткого удара самоходный миномет захватчиков охватывает огонь.

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Потери России в Украине по состоянию на 15 мая - последние новости

Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года среди личного состава ориентировочно составили около 199 460 человек. При этом бойцы Сил обороны превратили в металоллом тысячи единиц российской техники, в том числе 3137 артиллерийских систем.

В свою очередь в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинская авиация нанесла три удара по вражеским позициям ПВО и скоплению живой силы в Скадовском районе.

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