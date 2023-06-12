Украинские военные освободили от российских захватчиков семь населенных пунктов.

В течение прошлой недели украинские защитники и защитницы освободили 90 квадратных километров территорий (для сравнения - это площадь города Хмельницкий, - УНИАН) и 7 населенных пунктов.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, за прошедшую неделю во время ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 километра.

По ее словам, площадь территории, взятой под контроль, составляет 90 квадратных километров.

В частности, освобождены семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное

Как уточнил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, из освобожденных в Донецкой области, - Сторожевого, Благодатного и Нескучного, - эвакуировали 11 человек. Их доставили в безопасные места области.

Освобождение украинских территорий

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель в соцсетях начала распространяться информации о старте контрнаступательных действий украинской армии. В частности, британская разведка сообщала, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на нескольких направлениях.

Позже, начало контрнаступления подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что украинские военные настроены положительно.

По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные достигли успехов и освободили ряд населенных пунктов, хотя россияне пытаются преуменьшить значение потери контроля над ними.

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