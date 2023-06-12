В течение прошлой недели украинские защитники и защитницы освободили 90 квадратных километров территорий (для сравнения - это площадь города Хмельницкий, - УНИАН) и 7 населенных пунктов.
Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, за прошедшую неделю во время ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 километра.
По ее словам, площадь территории, взятой под контроль, составляет 90 квадратных километров.
В частности, освобождены семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное
Как уточнил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, из освобожденных в Донецкой области, - Сторожевого, Благодатного и Нескучного, - эвакуировали 11 человек. Их доставили в безопасные места области.
Освобождение украинских территорий
Как сообщал УНИАН, в течение последних недель в соцсетях начала распространяться информации о старте контрнаступательных действий украинской армии. В частности, британская разведка сообщала, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на нескольких направлениях.
Позже, начало контрнаступления подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что украинские военные настроены положительно.
По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные достигли успехов и освободили ряд населенных пунктов, хотя россияне пытаются преуменьшить значение потери контроля над ними.