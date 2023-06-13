Известно, например, об ограниченном продвижении ВСУ на западе Донецкой области к югу от Большой Новоселки.

Украинские силы продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и по состоянию на 12 июня имели территориальные успехи, говорится в отчете Института изучения войны.

Эксперты со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр отмечают, что ВСУ на Донецком и Таврическом (Запорожском) направлениях продвинулись на 6,5 км и отбили 90 квадратных километров территории за последнюю неделю.

Аналитиками установлено освобождение одного населенного пункта на западе Запорожской области и шести - на востоке Запорожской и западе Донецкой области.

Согласно геолокационным кадрам от 12 июня, дополнительно известно об ограниченном продвижении ВСУ на западе Донецкой области к югу от Большой Новоселки.

И хотя рашистские "военкоры" утверждали, что вблизи Времовского выступа оккупанты контратаковали в ответ на успехи на этом участке ВСУ, экспертам не удалось установить какие-либо территориальные успехи со стороны России.

Контрнаступление ВСУ - главное

На прошлой неделе западные СМИ писали, что Украина начала контрнаступление на Запорожском направлении. В Минобороны Украины отметили только, что оккупанты здесь перешли к "к активной обороне".

Позже стало известно, что в боях на Запорожском направлении в течение 8 июня, по данным военных аналитиков, украинская армия потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

В то же время в сети распространяется видео побега оккупантов с первой линии обороны где-то под Запорожьем.

По словам начальника разведцентра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, основной удар в контрнаступлении пока не нанесен.

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