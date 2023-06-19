Украинские воины проникли в тыл захватчиков.

На южном направлении бойцам Сил спецопераций Вооруженных сил Украины удалось проникнуть в тыл российских захватчиков.

Украинские воины смогли застать противника врасплох и нанести ему потери, сообщили ССО в своем Telegram-канале. "Воины ССО Украины с тыла зашли в окопы противника на южном направлении и уничтожили 10 оккупантов", - говорится в сообщении.

На тыловую вражескую позицию смогли проникнуть операторы морского центра специального назначения. "Оправившись от неожиданности, некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Но, как видно по видео, снятому одним из наших воинов - зря", - добавили в ССО.

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Утром 19 июня Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредотачивает главные усилия на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. По данным Генштаба, на востоке нашего государства за прошедшие сутки было более 20 боев.

Противник пытается двигаться вперед и терпит потери. Кроме того, на некоторых направлениях наши бойцы активно вытесняют и ликвидируют врагов. Общие потери РФ на 18 июня составили примерно 219 820 противников.

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