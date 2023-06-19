На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар возле города Авдеевка.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 24 боевых столкновения.

Как речь идет в утренней сводке Генштаба, на Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Спорного, но успеха не имел. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской области и Озерное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подвергся целый ряд населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Северное, Белая Гора и Торецк. Также россияне нанесли артиллерийские удары по нескольким селам.

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На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар возле города Авдеевка.

"На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар", - сообщили в Генштабе.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, но безуспешно.

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На войне в Украине ликвидировали заместителя командира батальона "Шторм.Осетия" Техова Айвенго.

А 18 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российским оккупантам не удалось уничтожить ни одной системы Патриот. Об этом он сказал, комментируя недавнее заявление президента России Владимира Путина о якобы уничтожении пятерых Patriot на Киевщине.

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