Силы обороны за сутки ликвидировали два российских вертолета.

Силы обороны Украины за минувшие сутки, 17 июня, ликвидировали около 650 российских оккупантов. В целом потери личного состава противника с 24 февраля 2022 по 18 июня 2023 составляют уже не менее 219 820 человек

По информации Генерального штаба ВСУ, украинские защитники уничтожили за сутки десятки вражеской техники, в частности:

семь танков (всего 3984 единицы);

23 боевых бронированных машины (7729);

12 артиллерийских систем (3847);

одна РСЗО (610);

два вертолета (304);

семь БПЛА оперативно-тактического уровня (3371),

14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6571);

две единицы специальной техники (522).

Кроме того, за период широкомасштабного вторжения, враг потерял в Украине уже 314 самолетов, 18 кораблей/катеров, 364 средства ПВО.

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Ситуация на фронте по состоянию на 18 июня 2023 года - что известно

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 26 боевых столкновений.

При этом украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава российских военных. Кроме того, наши защитники уничтожили два зенитных ракетных комплекса врага.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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