Силы обороны Украины за минувшие сутки, 17 июня, ликвидировали около 650 российских оккупантов. В целом потери личного состава противника с 24 февраля 2022 по 18 июня 2023 составляют уже не менее 219 820 человек
По информации Генерального штаба ВСУ, украинские защитники уничтожили за сутки десятки вражеской техники, в частности:
- семь танков (всего 3984 единицы);
- 23 боевых бронированных машины (7729);
- 12 артиллерийских систем (3847);
- одна РСЗО (610);
- два вертолета (304);
- семь БПЛА оперативно-тактического уровня (3371),
- 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6571);
- две единицы специальной техники (522).
Кроме того, за период широкомасштабного вторжения, враг потерял в Украине уже 314 самолетов, 18 кораблей/катеров, 364 средства ПВО.
Ситуация на фронте по состоянию на 18 июня 2023 года - что известно
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 26 боевых столкновений.
При этом украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава российских военных. Кроме того, наши защитники уничтожили два зенитных ракетных комплекса врага.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.