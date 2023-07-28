Уничтожено было, в частности, 30 артсистем врага.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще более 500 российских оккупантов и их военную технику, говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день ориентировочно составили около 244 830 (+560 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 4190 (+4) единиц, боевых бронированных машин – 8161 (+14), артиллерийских систем – 4775 (+30), реактивных систем залпового огня – 698.

Видео дня

Средств противовоздушной обороны врага было уничтожено 458 (+1), самолетов – 315, вертолетов – 311, беспилотников оперативно-тактического уровня – 4007 (+11), крылатых ракет – 1347.

Кораблей / катеров было уничтожено 18 единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11), а специальной техники – 709 (+1).

Удары по оккупантам - последние новости

28 июля ГШ ВСУ проинформировал, что авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях и склад горюче-смазочных материалов российских оккупантов.

Вооруженными силами был освобожден населенный пункт Старомайорское Донецкой области, отражены атаки российских оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: