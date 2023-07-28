Удалось ликвидировать более десятка дронов, которые оккупанты запустили по Украине.

За минувшие сутки украинские пилоты реализовали 7 ударов по районам дислокации войск и техники РФ.

По итогу наша авиация ликвидировала 1 ЗРК оккупантов, 1 пункт управления россиян, а также 8 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136" и 5 разведывательных БПЛА. Об этом сообщил Генштаб в рамках утреннего отчета о событиях на фронте в Facebook.

Со своей стороны артиллерийской и ракетные войска Украины уничтожили 5 артсредств РФ, 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 1 склад горюче-смазочных материалов и 1 одну станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы) россиян.

Видео дня

Тем временем враг за прошедшие сутки трижды ударил ракетами по Украине, а также совершил 29 авиационных ударов и более 70 обстрелов из РСЗО.

Москва заявила, что ночью стала "жертвой" атаки БПЛА

Напомним, 28 июля режим РФ в очередной раз пожаловался на атаку неизвестных БПЛА по столице. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он утверждает, что по столице России запустили "вражеский" БПЛА, который якобы удачно сбила система противовоздушной обороны. Собянин уточнил, что разрушений или пострадавших из-за произошедшего нет. Со своей стороны Минобороны РФ отчиталось, что атака пришлась на один из районов Московской области.

Вас также могут заинтересовать новости: