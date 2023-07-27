Поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, склад горюче-смазочных материалов и станцию РЭБ.

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один - по зенитно-ракетным комплексам и один - по пункту управления врага", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, один склад горюче-смазочных материалов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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Кроме того, в Генштабе проинформировали, что в течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив две ракеты "Калибр" по портовой инфраструктуре Одесской области и восемь ударных дронов типа "Shahed".

"В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил все восемь "Шахедов" были уничтожены. В целом, враг нанес 27 авиационных ударов и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится в сводке.

Потери оккупантов - последние данные

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 244 тыс. 270 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 590 российских оккупантов.

Также было уничтожено девять вражеских танков, 11 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, три БПЛА оперативно-тактического уровня.

Отдельно, на Таврическом направлении за сутки украинские защитники выполнили 1 тысячу 288 огневых задач. Потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более двух рот, также уничтожено 15 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

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