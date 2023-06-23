Среди минусованных офицеров противника есть мобилизованные, поделился защитник Украины.

В ходе войны РФ против Украины еще ряд российских офицеров стали "грузом 200" (были уничтожены).

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщил в Telegram, что, в частности, минусованы два майора противника, и один из них - мобилизованный Николай Исаков.

"…успешно демобилизированы: …майор Павел Горбоконенко; …капитан-мобик Сергей Чепик; …лейтенант Марат Ахметзянов", - говорится в сообщении "Штирлица".

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Офицер армии Украины также показал фотографии уничтоженных противников.

Ситуация на фронтах Украины - сегодня это стоит знать

Утром 23 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты продолжили пытаться наступать на Донбассе, однако потерпели провалы. По его данным, в течение прошедших суток на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях было 30 боев.

Стоит отметить, что защитники Украины наступают на Бердянском и Мелитопольском напрявлениях. Противник на нашей земле несет огромные потери. Общие потери врага на 23 июня составляют приблизительно 223 330 оккупантов.

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