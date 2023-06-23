На востоке нашего государства произошли десятки боев.

Российские захватчики напрасно атаковали украинских воинов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Всего в течение суток произошло более 30 боевых столкновений Сил обороны с оккупантами, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной в пятницу утром, 23 июня.

Вчера на Купянском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Синьковки, но не добились успехов. На Лиманском направлении - в направлении Белогоровки Луганской области, на Авдеевском направлении - в районах Северного и Авдеевки и не имели достижений.

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На Марьинском направлении враг тщетно проводил наступательные действия в направлении Марьинки и Победы Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области", - информирует Генштаб.

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

На Донбассе уже длительное время идут ожесточенные боевые действия. Противники в течение июня потеряли контроль над целым рядом населенных пунктов.

22 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские воины продолжают наступать на юге - на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Стоит отметить, что РФ в Украине уже понесла огромные потери - ликвидированы примерно 222 тыс. 650 российских захватчиков и много вражеской техники.

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