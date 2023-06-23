Сейчас наши военные закрепляются на занятых позициях.

Украинские войска продвинулись на двух направлениях южного фронта и сейчас закрепляются на занятых позициях. Об этом в утреннем эфире телемарафона Единых новостей сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Он отметил, что силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На направлениях Новоданиловка - Работино и Малая Токмачка - Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

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По его словам, враг сосредоточил усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск на Ореховском направлении, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

Ковалев отметил, что силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Он подчеркнул, что особо тяжелые бои продолжаются: на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области; на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области; на Марьинском направлении в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным утренней сводки Генштаба, враг продолжил За прошедшие сутки безуспешные атаки на ряде направлений, всего в течение суток произошло более 30 боевых столкновений сил обороны с оккупантами.

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