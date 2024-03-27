Больше всего боевых столкновений произошло на Новопавловском направлении.

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими захватчиками произошло 49 боевых столкновений, говорится в сводке Генштаба.

Самым горячим остается Новопавловское направление, где в районе населенных пунктов Георгиевка и Новомихайловка враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск при поддержке авиации.

Сложной остается и ситуация в районе Авдеевки - там враг 9 раз атаковал позиции Сил обороны Украины.

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На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Зато на Лиманском было отражено 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

Еще четыре атаки оккупантов отбили на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Зато Силы обороны в течение суток нанесли удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены поражения по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще одному важному объекту противника.

Война в Украине: важные новости

Накануне российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по Харькову, попав в жилую застройку. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Зато Силы обороны нанесли удар по Белгороду - целью стало здание МВД . По предварительной информации, в результате удара есть пострадавшие.

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