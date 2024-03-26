По его словам, Третья штурмовая бригада за почти два месяца уничтожила 18 российских танков, зато украинские защитники не потеряли ни одного.

Командир 3 отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий сообщил, что за почти два месяца в районе Авдеевки воины объединения уничтожили 2500 российских оккупантов. Об этом он сказал во время Киевского форума по безопасности.

Полковник подчеркнул, что ситуация на этом направлении непростая, однако есть признаки стабилизации на поле боя.

"Бойцы делают все возможное, чтобы остановить россиян под Авдеевкой. Мы несем большие потери, но россияне понесут гораздо большие потери", - отметил Билецкий.

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По его словам, за период дислокации на направлении бригада также уничтожила 18 танков, захватила и ликвидировала более 50 единиц легкой бронетехники.

"За это же время наша бригада не потеряла ни одного танка, а потери в личном составе меньше более чем в 10 раз", - добавил командир.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко заявил, что ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, ведь РФ пытается продвигаться на широком участке фронта.

"В целом прослеживается общая тенденция, что враг пытается реализовать свой потенциал в превосходстве живой силы, количества боеприпасов и при этом враг активно накапливает и применяет БпЛА различных типов", - отметил он.

Также руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на юге страны. По ее словам, в перерывах между массированными обстрелами оккупанты выпускают баллистику.

"Это расширение вражеского потенциала, то есть они достают уже из своих запасов то, что придерживали, очевидно, на более критический день. Баллистическими ударами или удары оружием, которое способно заходить по баллистической траектории, в частности, ракеты "Оникс", "Циркон", враг пытается нанести максимальный ущерб и доказать, что защита ПВО не срабатывает", - объяснила она.

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