Максим Жорин отметил, что россияне не прекратили попытки наступления.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о ситуации на Авдеевском направлении. Он отметил, что оккупанты снизили динамику наступления.

"На данный момент на Авдеевском направлении удалось немного снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки", - заявил военный в своем Telegram-канале.

По его словам, это не означает, что россияне прекратили попытки наступления.

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"При этом, если мы уже давно привыкли, что им плевать на потери личного состава - то сейчас им уже и на потери техники все равно. Ежедневно уничтожается сумасшедшее количество и пехоты, и техники, но существенно на планы врага это не влияет", - подытожил Жорин.

Ситуация на Авдеевском направлении - последние новости

Пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик отметила, что на Авдеевское направление после восстановления вернулись разгромленные осенью прошлого года российские подразделения, и враг снова начал штурмовать большими группами, выезжая техникой прямо на передний край.

При этом британская разведка сообщила, что российские захватчики замедлили наступление к западу от Авдеевки в Донецкой области. Они попытались расширить районы контроля к северо-западу от города Донецк. Весьма вероятно, что российские войска ведут боевые действия с целью захвата ряда сел, в том числе Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

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