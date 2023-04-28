Отмечается, что самые большие потери россияне несут в районе Бахмута.

Журналисты обновили потери Российской Федерации в Украине. Установили имена 21 700 российских военнослужащих, погибших по состоянию на 28 апреля.

По информации российской службы ВВС, в список попадают только те россияне, чью смерть установили на основе открытых источников. Отмечается, что реальные потери могут быть намного больше.

Так, за две недели установили имена еще 1249 погибших в Украине российских солдат. При этом треть потерь армии РФ - это те россияне, которые до 24 февраля 2022 года не имели никакого отношения к армии, Зачастую это добровольцы, мобилизованные, заключенные и свежие наемники так называемых "частных военных компаний".

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Также самые большие потери российские оккупанты несут в районе Бахмута, в том числе и среди мобилизованных.

Кроме того, среди ликивидированных за 14 месяцев есть и элита ВС РФ - бойцы спецназа ГРУ и Росгвардии, десантники, морские пехотинцы и военные пилоты.

"Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах за последние 14 месяцев", - говорится в материале.

Потери России в Украине по состоянию на 28 апреля - последняя информация

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 28 апреля украинские военные ликвидировали около 189 460 российских солдат и наемников. Только за сутки 27 апреля наши защитники уничтожили 540 российских оккупантов.

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