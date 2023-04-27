В судах уже более 1000 дел из-за отказа идти на фронт.

В России этой весной в военных судах начали фиксировать резкий рост уголовных дел против солдатов, которые не хотят участвовать в боевых действиях в Украине.

Как пишет "Медиазона", с начала мобилизации, которая стартовала в РФ осенью 2022 года, всего в российские суды поступило 1064 таких дела.

"Резкий рост количества "мобилизационных" дел начался в марте этого года - за месяц в суды поступило почти 400 дел. Данные за неполный апрель показывают, что поток подобных дел не сокращается", - добавили в издании.

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По данным журналистов, подавляющее большинство уголовных дел возбудили по статье Самовольное оставление части во время мобилизации (статья 337 УК РФ). Всего в суды поступило 951 дело, из которых за 586 уже вынесли решение. Далее по популярности идут дела о невыполнении приказа во время мобилизации (статья 332 УК). Их в судах уже 52.

Большинство судов о самовольном оставлении части завершается для российских военных условным сроком. Однако, согласно указу президента РФ Владимира Путина, таких людей могут вернуть на фронт.

Потери России в войне

Из-за значительных потерь РФ на фронте, российские власти были вынуждены объявить мобилизацию. Всего за время полномасштабного вторжения в Украину российские потери составили уже ориентировочно 188 920 человек.

Чтобы не вызвать народное недовольство Кремль решил отказаться от новой волны мобилизации, заменив ее вербовкой более чем 400 тысяч добровольцев на войну в Украине.

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