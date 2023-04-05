Враг потерял 10 артиллерийских систем, 4 РСЗО и другую технику.

Защитники Украины продолжают освобождать нашу страну от российских оккупантов. За прошедшие сутки, 4 апреля, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали примерно 550 российских солдат.

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери захватчиков с 24 февраля 2022 года по 5 апреля 2023 года ориентировочно составили:

личного состава – около 176240 (+550) человек;

танков ‒ 3629 (+2) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 7005 (+6) единиц;

артиллерийских систем – 2707 (+10) единиц;

РСЗО – 532 (+4) единицы;

средства ПВО ‒ 280 единиц;

самолетов / вертолетов – 306 / 291;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6);

крылатые ракеты ‒ 911;

корабли /катера ‒ 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 5573 (+11);

специальная техника – 299 (+1).

Ситуция на фронте по состоянию на 5 апреля - что известно

Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки 4 апреля украинская военная авиация нанесла девять ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Видео дня

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В свою очередь, российские войска нанесли по Украине три ракетных и 47 авиационных удара. В частности, захватчики применили 17 иранских беспилотников типа Shahed-136. Также враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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