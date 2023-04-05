В свою очередь, российские войска за прошедшие сутки нанесли по Украине три ракетных и 47 авиационных ударов.

Украинская военная авиация за сутки 4 апреля нанесла 9 ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сегодняшней утренней сводке. Также Силы обороны сбили российский высокоточный беспилотник типа "КУБ".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы противника", - добавили в Генштабе.

В свою очередь, российские войска за прошедшие сутки нанесли по Украине три ракетных и 47 авиационных удара. В частности, захватчики из страны-террористки применили 17 иранских беспилотников типа Shahed-136. защитники Украины уничтожили 14 из них.

"Также враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - рассказали в Генштабе.

В ВСУ предупредили, что Россия не отказалась от использования тактики террора в отношении населения Украины, поэтому сохраняется высокая вероятность нанесения новых ракетных и авиационных ударов по всей территории нашего государства.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 апреля, президент Владимир Зеленский заявил, что линия активных боевых действий в Украине сейчас составляет более 1200 километров. По его словам, в результате российской агрессии почти 1900 украинских городов и сел нуждаются в восстановлении. Восстановление Украины будет крупнейшим в Европе экономическим проектом при жизни нескольких поколений, отметил глава государства.

Между тем, в оперативном командовании "Юг" сообщили, что российские захватчики увеличили свою корабельную группировку в Черном море до 15 единиц. При максимальном снаряжении общий залп может достигать 40 ракет "Калибр".

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