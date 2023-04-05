Россияне продолжают проводить штурм города.

На Бахмутском направлении россияне пытаются взять под полный контроль город Бахмут и продолжают его штурмовать.

Об этом речь идет в утреннем отчете Генштаба. Там отметили, что российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки в Донецкой области.

"Подразделения сил обороны в течение суток отбили около 30 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, включая Васюковку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Григоровку, Ивановское, Северное и Шумы Донецкой области", - сообщили детали в Генштабе.

Видео дня

В целом, по данным Генштаба, на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отбито более 60 атак противника. "В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", - отмечается в сводке.

Ситуация в Бахмуте

Несмотря на жестокие бои и груды "пушечного мяса", которыми россияне забрасывают позиции ВСУ, город им захватить не удается.

4 апреля стало известно, что "вагнеровцам" удалось захватить разрушенное здание мэрии города, а российские войска продолжили наступление в районе центра. А сегодня в Институте изучения войны опровергли заявления оккупантов о том, что они захватили железнодорожную станцию Бахмут-1 и центр города.

Вас также могут заинтересовать новости: