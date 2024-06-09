Ликвидированы, в частности, ряд вражеских лейтенантов, сообщил защитник Украины.

Потери РФ на 9 июня среди офицерского состава возросли, в частности, стало известно о ликвидации подполковника Сергея Гацукова и начальника разведки полка майора Ильи Зайцева.

"Минусоны" также ряд лейтенантов, в том числе Антон Катюнин, Дмитрий Гуляев и старлей, старший офицер батареи Андрей Султреков, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который известен под позывным "Штирлиц".

"...успешно демобилизированы: ...лейтенант? Морев Виктор; младший лейтенант Никитин Илья; младший лейтенант Лобков Артем; младший лейтенант Домрачев Владислав", - поделился защитник нашего государства.

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В центре внимания потери РФ на 9 июня 2024 года - сегодня это важно знать

Россияне пытаются двигаться вперед на нескольких направлениях в Украине и получают достойный отпор от наших воинов. 9 июня пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщила, что противники на протяжении прошлых суток значительно увеличили число атак на позиции наших Вооруженных сил на Приднепровском и Ореховском направлениях, но в результате понесли потери.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 9 июня 2024 составляют приблизительно 518 560 человек. Кроме того, противники впервые потеряли "сверхсовременный" истребитель Су-57.

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