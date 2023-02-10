За сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы врага, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса и еще два важных объекта противника, сообщает в своей вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Потери России в Украине - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 135 740 оккупантов, "плюс" 730 тел в течение 9 февраля.

Видео дня

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

А 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев показала занятные кадры удара по танкам противника. Одному оккупанту, который буквально за несколько секунд до следующего удара выбежал из своего танка, повезло "так себе". Он легонько поджарился.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами "зажмурены" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

Война новости - Россия пошла в наступление

Накануне Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Луганскую область. Это согласуется с данными разведки, отмечавшей, что Путин приказал захватить Донбасс до марта.

Согласно сводке Генштаба, РФ пыталась штурмовать ВСУ сразу на пяти направлениях на востоке. Кроме того, ежедневно растут потери врага на фронте.

Последние недели политики и эксперты активно обсуждали цели будущих операций россиян. В Минобороны, например, не исключали, что Кремль попытается совершить большое наступление до 24 февраля – к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Вместе с тем в ЦРУ констатировали, что критический период в российско-украинской войне будет длиться не менее шести месяцев.

Запад, в свою очередь, сосредоточился за это время передать Украине более мощное вооружение, в том числе танки и дальнобойные снаряды. Киев также надеется получить от стран Европы современные истребители для проведения контрнаступления.

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