Лучший бюджетный смартфон 2026 года: какую модель до $200 советуют эксперты

Galaxy A17 относится к бюджетной серии компании, но при этом получил параметры, которые обычно ожидают от более дорогих устройств.

Если нужен дешевый Android-смартфон, который не придется менять через пар лет, стоит обратить внимание на Samsung Galaxy A17 5G. Автор NY Times называет его удачным сочетанием доступной цены, длительной поддержки и набора функций, которые обычно встречаются в более дорогих моделях.

Galaxy A17 5G продается за $200 (около 8500 грн) и при этом предлагает 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой 90 Гц. Для бюджетного сегмента это заметное преимущество, поскольку многие недорогие аппараты по-прежнему оснащаются LCD-экранами. AMOLED обеспечивает высокую контрастность и хорошо подходит не только для повседневных задач, но и просмотра фильмов и игр.

Еще одним важным преимуществом Galaxy A17 стала длительная программная поддержка. Samsung гарантирует 6 лет обновлений безопасности и столько же лет обновлений Android. Это потенциально позволяет пользоваться смартфоном до 2031 года, не отказываясь от актуальной версии операционной системы и важных исправлений безопасности.

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За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. При активном использовании смартфона – просмотре YouTube, прослушивании подкастов, навигации, переписке, Netflix и мобильных играх – его не придется заряжать в течение дня. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 25 Вт, однако беспроводной зарядки нет.

При этом Galaxy A17 нельзя назвать самым производительным смартфоном в своем классе. В базовой версии установлены 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Для обычных задач этого достаточно, но при одновременной работе нескольких приложений могут появляться задержки. Иногда приложения открываются не сразу, а требовательные программы по типу Google Maps могут подтормаживать.

Galaxy A17 может огорчить любителей проводного звука: телефон лишился 3,5-мм разъема для наушников. Встроенные динамики также не отличаются высоким качеством, поэтому для комфортного просмотра видео и прослушивания музыки придется обзавестись качественной гарнитурой.

В остальном Galaxy A17 предлагает достаточно возможностей для своей цены: NFC для бесконтактной оплаты, eSIM, сканер отпечатков пальцев, возможность расширить память и защиту уровня IP54 от пыли и брызг. Для тех, кому нужен дешевый смартфон для повседневных задач и длительного использования, эта модель выглядит сбалансированным вариантом.

Если же бюджет позволяет потратить больше, обозреватель также выделил два других смартфона. За $350 можно обратить внимание на Moto G Power (2026). Он получил 8 ГБ ОЗУ, 120-Гц дисплей и более высокую производительность, а его аккумулятор способен работать несколько дней при высокой нагрузке. Но Motorola предлагает только три года обновлений безопасности.

Еще дороже обойдется Google Pixel 10a – его цена начинается с $500. Смартфон оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и яркостью 3000 нит. Он получил тот же набор камер и чип Tensor G4, что и Pixel 9a, но при этом предлагает более быструю зарядку и хорошую автономность. Google также обещает семь лет обновлений, поэтому Pixel 10a должен оставаться актуальным до осени 2033 года.

УНИАН писал, что Samsung начала убирать кабель из комплекта бюджетных смартфонов Galaxy. Теперь покупатель получит только сам смартфон, документацию и "скрепку" для извлечения SIM-карты.

Если вы в поисках мощной "начинки", которая не устареет и через пять лет, эксперты AnTuTu выпустили рейтинг самых мощных смартфонов на сегодня. Весь топ-10 состоит из устройств на базе чипсета Snapdragon 8 Elite.

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