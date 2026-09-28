Украинцы несколько дней не смогут оформлять паспорта: в чем причина

28–30 сентября отделы паспортной службы не будут принимать граждан.

Украинцы в последние дни сентября не смогут воспользоваться услугами по оформлению паспортных документов. Как сообщает Государственная миграционная служба Украины на своей странице в Facebook, в связи с технической неисправностью оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, обеспечивающего функционирование каналов связи, временно ограничен доступ к некоторым информационно-телекоммуникационным системам.

"В период с 28.09.2026 по 30.09.2026 услуги по оформлению паспортных документов не будут предоставляться. Также на период проведения оператором восстановительных работ приостановлена работа официального веб-сайта ГМС", – говорится в сообщении.

Кроме того, Государственное предприятие "Документ" на своем сайте отмечает, что 28–30 сентября отделы паспортного сервиса не будут осуществлять прием граждан в связи с проведением регламентных технических работ.

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В то же время, добавили в предприятии, выдача готовых документов будет осуществляться в соответствии с графиком работы.

Центр предоставления административных услуг города Киева на своей странице в Facebook сделал репост сообщения ГМС.

А Центр предоставления административных услуг Львова уточнил, что в связи с техническими неполадками в работе информационных систем ГМС с 28 по 30 сентября временно недоступны следующие услуги:

оформление и выдача ID-карт;

оформление и выдача паспортов гражданина Украины для выезда за границу;

выдача справки о месте жительства.

"Все предварительно записанные сроки оформления паспортных документов будут перенесены на другие даты. О возобновлении работы служб и возможности их получения мы обязательно сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

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Напомним, что украинцы, пользующиеся паспортом в виде книжечки, должны вклеивать в него новую фотографию по достижении 25 и 45 лет. Если своевременно этого не сделать, документ считается просроченным, и за это необходимо уплатить штраф в размере до 51 грн. Добавим, что на время действия военного положения даже просроченные паспорта продолжают действовать.

В то же время у неактуального документа будут свои ограничения. Например, банки могут отказать в открытии счета.

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