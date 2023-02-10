Силы обороны Украины уничтожают не только живую силу путинской армии, но и вражескую технику.

Украинские военные за минувшие сутки, 9 февраля, успешно ликвидировали 730 российских захватчиков, которые осмелились вторгнуться на нашу землю.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Таким образом, общие боевые потери оккупационных войск РФ с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года достигли отметки в 135740 человек.

Силы обороны Украины уничтожают не только живую силу путинской армии, но и вражескую технику. В частности, 9 февраля ВСУ уничтожили три российских танка (в целом 3258 единиц); семь артиллерийских систем (всего - 2251); три боевых бронированных машины (6471); пять единиц автомобильной техники и автоцистерн (5126 с начала вторжения); и одно средство противовоздушной обороны (233).

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Также за прошедшие сутки сбит один вертолет (всего - 286) и три беспилотника оперативно-тактического уровня (всего их уничтожено 1970 единиц).

Кроме этого, с начала вторжения российская армия не досчиталась уже 463 реактивных системы залпового огня; 295 самолетов; 211 единиц специальной техники и 18 кораблей. Не долетели до своих целей и 796 крылатых ракет РФ.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, по подсчетам мониторинговой группы Oryx, Россия потеряла огромное количество своих танков с начала полномасштабного вторжения в Украину. Речь идет о 1688 единицах этой техники. Сообщается, что уничтожено 1000 российских танков на украинском фронте, 544 - захвачены бойцами ВСУ, 79 - повреждены, 65 - брошены путинскими военными.

По подсчетам Oryx, общие потери россиян в технике составляют почти 9,1 тыс. единиц. Потери Украины - 2 тыс. 934 единицы техники.

9 февраля сообщалось, что бойцы 14-й ОМБ имени князя Романа Великого уничтожили российский вертолет Ми-24 во время боев на фронте. В бригаде заявляют, что внутри Ми-24, кроме его экипажа, было еще и военное руководство.

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