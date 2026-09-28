'Национальный кэшбек' значительно изменится: министр рассказал, что будет с программой

Средства "Зимней поддержки" должны направляться на приобретение украинских товаров и услуг, а не на потребление в целом.

По поводу продления программы "Национальный кэшбек" в 2027 году в настоящее время ведутся дискуссии, и в случае положительного решения она претерпит значительные изменения. Об этом рассказал министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine.

""Национальный кэшбек" может стать одним из инструментов поддержки местных производителей. Мы еще обсуждаем окончательный вариант программы, но рассматриваем возможность ее изменения", – сказал он.

Если будет принято решение продолжить программу, она, по словам министра, существенно изменится – будет более точечно направлена на категории товаров, где наблюдается агрессивный импорт.

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"Среди примеров – текстиль, сыры и т. п. Бюджет может быть потенциально сокращен в 2,5 раза с экономией до 4 млрд грн в год", – отметил Кравченко.

Что касается программы "Зимняя поддержка", министр подчеркнул, что любая прямая выплата из бюджета, который наполняется в том числе за счет партнеров, – это решение, которое "должно быть максимально эффективным и точечным".

"Для нас принципиально важно, чтобы "Зимняя поддержка" работала на украинскую экономику: средства должны направляться на украинские товары и услуги, а не просто на потребление в целом, которое может подпитывать инфляцию или импорт", – сказал Кравченко.

В то же время он отметил, что экономический рост во время войны невозможен без социальной устойчивости, и это также экономический фактор, влияющий на то, остаются ли люди в стране и на легальном рынке труда.

"Национальный кэшбек" - другие новости

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Кабинет министров Украины не предусмотрел средства на программу "Национальный кэшбек" в проекте государственного бюджета на следующий год. Он также отметил, что Украина потратила более 20 миллиардов гривен за три года действия этой программы.

Народный депутат, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа подтвердила, что госбюджет на 2027 год не предусматривает финансирования "Национального кэшбека". Вместо этого средства будут направлены на выплату пенсий.

При этом в мае правительство продлило действие "Национального кэшбека" до окончания военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года.

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