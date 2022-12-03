Успешно отработал расчет ПЗРК.

В субботу, 3 декабря, украинские пограничники "минуснули" российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, об уничтожении вражеского Су-34 ему сообщили воины с передовой. "Птичку" приземлили на окраинах Бахмута, который стал одной из самых горячих точек на фронте.

"На один самолет сегодня у рашистов стало меньше. Только что узнал от ребят с передовой, что украинские пограничники на окраинах Бахмута сбили вражеский Су-34", - отметил Цаплиенко.

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По его данным, когда российский Су попал в зону вероятного поражения рядом с позициями военнослужащих Госпогранслужбы, по нему сразу отработал расчет ПЗРК.

"Уничтожали и будем уничтожать оккупантов. Им на нашей земле не будет покоя", - прокомментировали воины свой удачный выстрел.

Журналист отметил, что ждет подтверждения от Генштаба и фото сбитого самолета.

Справка УНИАН. Су-34 – фронтовой бомбардировщик. Сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине. Серийное производство самолета разворачивается на Новосибирском авиационном производственном объединении имени Чкалова.

Потери российской авиации

По состоянию на 3 декабря Россия потеряла на войне против Украины 280 самолетов и 263 вертолета. Кроме того, оккупанты ежедневно теряют свои беспилотники.

Украинские воины активно "приземляют" российские "птички". В частности, в районе Изюма, что в Харьковской области зенитные ракетные воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. А перед этим такой же самолет "приземлили" под Купянском.

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