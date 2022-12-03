В Луганской области ранены десятки противников, отметили в Генштабе.

Вчера в результате огневого поражения района сосредоточения сил противника в городе Старобельск Луганской области враг потерял около 14 военнослужащих.

В пятницу, 2 декабря, в Старобельске потери врага составили около 30 оккупантов ранеными и 14 - уничтоженными, об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, в течение 2 декабря в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области враги потеряли более 270 человек ранеными. Информация о ликвидированных уточняется.

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Ситуация на Донбассе во время войны с РФ - важнейшие новости

В армии Украины сообщали, что в Донецкой области идут ожесточенные бои, и враги ежедневно несут огромные потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предупреждал, что захватчики будут делать акцент на "освобождении" Донецкой и Луганской области, чтобы показать это как результат войны с Украиной.

Несмотря на то, что РФ перебросила на Донбасс много своих прихвостней, украинские воины достойно борются за нашу независимость. Стоит отметить, что в Луганской области уже освобождены 12 населенных пунктов.

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