Самолет поразил расчет ПЗРК пограничного подразделения Сил обороны Украины.

На Авдеевском направлении сбит вражеский боевой самолет, предварительно штурмовик Су-25.

Эту информацию предоставил УНИАН спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, пограничники использовали ПЗРК для ликвидации штурмовика.

"Подразделения Государственной пограничной службы, в составе Сил обороны Украины, продолжают сдерживать атаки российско-оккупационных войск на Авдеевском направлении. Сегодня расчет ПЗРК пограничного подразделения попал во вражеский боевой самолет, предварительно штурмовик Су-25. Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель. Самолет противника задымился, начал терять высоту и исчез за горизонтом", - говорится в комментарии Демченко.

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Война в Украине - ситуация под Авдеевкой

Как сообщал УНИАН, в начале октября ситуация под Авдеевкой обострилась - российские оккупанты начали активно пытаться захватить город. Украинские воины дают врагу достойный отпор.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в своем комментарии сегодня отметил, что по количеству потерь Авдеевка Донецкой области - крупнейшее поражение войск РФ.

Утром 29 октября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги не прекращали попытки окружить Авдеевку и получили "по зубам". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что по состоянию на 28 число во время наступления на Авдеевку ликвидировано около 4 тысяч захватчиков.

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