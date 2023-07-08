Украинские воины, в частности, били по вражеским зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки защитники Украины попали, в частности, в три пункта управления российских захватчиков.

По одному пункту управления нанесла удар авиация Сил обороны нашего государства, а еще два поразили подразделения ракетных войск и артиллерии, поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, опубликованной в субботу утром, 8 июля.

По его данным, украинская авиация за прошедшие сутки также нанесла четыре удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам и семь - по районам сосредоточения живой силы противника.

Видео дня

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили... склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника", - отметили в Генштабе.

По его данным, наши воины также ликвидировали два вражеских беспилотника-шпиона оперативно-тактического уровня.

Новости Украины о войне, которые стоит знать сегодня

Вечером 7 июля Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты сосредотачивали главные усилия на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Купянском направлениях. На этих направлениях за сутки было около 20 боев.

По сведениям американского Института изучения войны (ISW), украинские воины добились тактически значительных успехов возле города Бахмут.

Стоит отметить, что РФ понесла на нашей земле огромные потери. Потери врага на сегодняшний день составляют примерно 232 810 противников. Кроме того, ликвидировано много вражеской техники, в том числе 3 652 беспилотника оперативно-тактического уровня и 408 средств противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: