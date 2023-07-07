Российские захватчики вели безуспешные наступательные действия, сообщили в Генштабе.

Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях,

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, в течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Война в Украине - ситуация на "горячих" направлениях 7 июля

Сообщается, что на Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Украинские воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Новомлинск, двухлетняя, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и веселое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, как отмечается, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Александро-Шультино, Белая Гора, Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Марково, Богдановка, хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Невельского Донецкой области. В то же время, противник провел артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, пострадали Керамик, Желане, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и победа Донецкой области.

Также в Генштабе сообщили, что на Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Великой Новоселки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива и Северное Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, железнодорожное, Запорожской области; Львове, Токаровка, Антоновка, Велетенское, Кизомис Херсонской области и город Херсон. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - заявили в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ - новые успехи бойцов

Как сообщал УНИАН, ВСУ продвинулись вперед на Бахмутском направлении и превратили в груду металлолома очередной российский танк Т-80.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что Силы обороны наращивают успех на Бахмутском направлении и продвигаются на Запорожье. Эксперты отметили, что на этих двух направлениях наблюдается устойчивая тенденция к продвижению украинских военных вперед.

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