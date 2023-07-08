Значительные успехи украинских бойцов заметны на кадрах с геолокацией, поделились американские аналитики.

Возле города Бахмут Донецкой области украинские воины добились тактически значительных успехов.

Серьезные успехи защитников Украины можно увидеть на кадрах с геолокацией, которые были опубликованы в четверг, 6 июля, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в своем свежем отчете.

"...кадры... показывают, что украинские войска достигли тактически значительных успехов возле Ягодного (2 км к северу от Бахмута)", - поделились аналитики.

Видео дня

Стоит отметить, что Ягодное - это поселок, который расположен в центре Бахмутского района. В районе населенного пункта шли ожесточенные бои.

Новости Украины о войне, которые стоит знать

На Бахмутском направлении уже длительное время идут ожесточенные бои, и Вооруженные силы Украины уже деоккупировали немало нашей земли.

В частности, 5 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на северных подступах к городу было отбито ряд земель и ликвидировано значительное количество живой силы противника.

Ранее - 2 июля, спикер Восточной группировки войск армии нашего государства Сергей Череватый заявил, что воины у Бахмута добиваются успехов на северных и южных флангах. 7 числа он рассказал, что Силы обороны Украины за сутки на Бахмутском направлении продвинулись более чем на километр.

Вас также могут заинтересовать новости: