В России мобилизационный ресурс исчерпывается из-за больших потерь врага.

Разговоры о не исчерпываемости мобилизационного потенциала России при нынешних потерях на войне в Украине ошибочны. Москве хватит ресурсов еще на одну большую мобилизационную волну.

"Приходится даже от очень умных людей слышать слова отчаяния, что в России мобилизационный потенциал все равно больше нашего, поэтому, мол, как бы ни мобилизовались мы закончимся, а они останутся. Это очень ложное утверждение", - сказал экс-командир взвода батальона" Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий в эфире телемарафона.

По его словам, такие размышления базируются на том, что у нас с врагом одинаковые потери.

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"А это, к счастью, совсем не так. Российский мобилизационный потенциал больше нашего где-то в три-четыре раза. И не более. А вот их потери на фронте минимум в 7 раз превышают наши. На пике боев в Авдеевке доходило до 10-кратного превышения, даже 12-кратного. То есть за каждого нашего защитника или защитницу ложилось 12 оккупантов. При таких потерях, которыми они воюют в них очень исчерпывающий потенциал", - сказал Дикий.

По его словам, в России еще на одну большую волну мобилизации человеческого потенциала хватит, а дальше - большой вопрос.

"Не надо забывать, что в России уже начинаются протесты жен и матерей мобилизованных относительно возвращения их родных. И это распространяется. Если раньше было небольшое количество тех, кто был против войны, но они уже бежали из России. Теперь к этим протестам присоединилось много абсолютно "ватной" публики, которая еще недавно любила Путина, но у которой забрали мужчин на войну и не возвращают. И сейчас это ширится", - подчеркнул Дикий.

По его словам, у оккупантов еще и "железо заканчивается".

"И в них железо в них заканчивается быстрее чем "мясо". По бронетехнике, по артиллерии и по снарядам они исчерпываются гораздо быстрее", - отметил он.

Потери России в Украине по состоянию на 22 февраля - главные новости

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. Общие потери России в войне выросли до 407 240 человек.

Кроме того, за два года войны уничтожено значительное количество вражеской техники, в частности: танков ‒ 6523, боевых бронированных машин ‒ 12373, артиллерийских систем – 9867, РСЗО – 997, средства ПВО ‒ 680, самолетов – 339, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596, автомобильной техники и автоцистерн – 12924, специальная техника ‒ 1566, 325 вертолетов, 1903 крылатых ракет, одна подводная лодка, 25 кораблей и катеров с начала полномасштабного вторжения.

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