Ситуация в городе усложняется.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ночью прогремели взрывы. Предполагается, что местные партизаны не дают покоя оккупантам.

О ситуации в городе эфире общенационального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Этой ночью в Мелитополе раздались два взрыва с разницей в 20 минут. Это началось в 02:30. Взрывы были на севере Мелитополя. Сейчас выясняем информацию, что именно произошло, но точно разрушено что-то раш*стское, расположенное на территории города", – отметил он.

По его словам, украинской стороне известно, сколько военных баз есть в Мелитополе, и что их нужно уничтожить.

"Что касается ситуации в городе, то она усложняется после обстрела военной базы и активизации Сил сопротивления и ВСУ. Раш*сты ведут настоящий террор в Мелитополе – просто блокируют людей, запрещают выезжать из города и заезжать в город", – добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что российские офицеры насилуют и пытают своих солдат, а затем сжигают их трупы под Мелитополем Запорожской области.

Кроме того, сообщалось, как в Мелитополе тела погибших оккупантов грузовиками везут в морг.

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