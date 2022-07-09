Местные жители не могут ни получить документы, ни похоронить родных, которые умерли своей смертью.

В морг оккупированного Мелитополя тела погибших рашистов свозят грузовиками.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, после того, как была уничтожена военная база оккупантов в Мелитополе, тела погибших российских военных грузовиками вывозили в местный морг.

"Рашисти пятью "КамАЗами" вывозили тела своих погибших. Сегодня в моргах действительно невозможно ни похоронить человека, ни получить документы. Потому что на лестницах, лестничных клетках и в коридорах лежат тела рашистов, которые никто не хочет забирать. Заложниками этой ситуации стали родственники тех людей, которые умерли своей смертью. Таким образом, рашисти полностью оккупировали, заблокировали и взяли в заложники город Мелитополь, даже покойников города", - подчеркнул Федоров.

Кроме того, мэр отметил еще одну угрозу от действий российских оккупантов, которая может коснуться как временно оккупированных территорий, так и всей территории Украины.

"Самая большая угроза, которая есть на сегодня у нас, - это осенью полевые работы. Никто не будет сеять озимые, никто не будет собирать урожай следующей весной. Это действительно грозит голодом и на временно оккупированных территориях, и на территориях в целом - Украины и мира. Потому что мы выращивали более 5 млн тонн сельхозпродукции, и это реальная угроза – голод, к которому нас подталкивают рашисти", - подчеркнул Федоров.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в Мелитополе украинские военные ночью более 30 раз ударили по российской военной базе, в результате чего была полностью уничтожена вражеская военная база на местном аэродроме.

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