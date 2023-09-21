Оккупанты пытались спрятать пушку среди зеленых насаждений, но не удалось.

На южном направлении украинские морские пехотинцы ювелирно попали в замаскированную пушку российских оккупантов.

"На южном направлении артиллеристы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины обнаружили и уничтожили замаскированную вражескую 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б", - сообщили морпехи.

Отмечается, что аэроразведка обнаружила замаскированную пушку. После этого, получив координаты, артиллерийский расчет уничтожил цель высокоточным снарядом.

Украинские защитники обнародовали соответствующее видео, на котором зафиксировано, как оккупанты пытаются спрятать пушку среди зеленых насаждений. Неожиданно происходит взрыв и мощная военная техника превращается в металлолом.

Что уничтожили морпехи:

2А36 "Гиацинт-Б" советская прицепная пушка калибра 152 мм. Имеет большую огневую мощность, мобильна, может транспортироваться на любые расстояния железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

По некоторым данным, пушка 2А36 (в буксируемом варианте) имеет наибольшую дальность стрельбы (40 км активно-реактивным снарядом) из всех артиллерийских систем аналогичного калибра (152 мм), когда-либо принятых на вооружение в СССР и России с середины XX века.

Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники, находящихся на марше, в местах скопления и опорных пунктах. Пушка пригодна к использованию в разнообразных погодно-климатических условиях.

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