Тщательно замаскированная цель была поражена на Бахмутском направлении.

На Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили российскую пушку "МСТА-Б" с комплектом снарядов "Краснополь". Успешную операцию провели операторы Сил Специальных Операций ВСУ и артиллерия Сил обороны, сообщили в командовании УСН.

Отмечается, что тщательно замаскированная цель была поражена на Бахмутском направлении. А ее поиском, идентификацией и корректировкой огня занималась тактическая группа "медоеды" 3-го отдельного полка ССО.

В командовании уточнили, что "Краснополь" имеет реактивный двигатель и поражает бронированную цель с помощью лазерного наведения. Именно это позволяет подсветить цель в зависимости от времени суток и размера на расстоянии до 20 километров. Рыночная стоимость такого снаряда достигает 40 тысяч долларов.

Потери России в Украине - последние новости

За сутки на южном фронте украинские военные ликвидировали еще почти 30 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили вражеские танк, БТР-82, пушку, две единицы автобронетехники, три лодки и беспилотник типа FPV.

Всего с 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине около 273 980 своих военных. Также уничтожено почти 37,4 тысячи единиц разнообразной военной техники и оружия россиян.

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