Также, украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Российские оккупанты продолжают массово терять личный состав и технику в захватнической войне против Украины.

Так, только за прошедшие сутки, по данным Генштаба, Силы обороны ликвидировали 1180 российских оккупантов. А общие потери личного состава страны-агрессора убитыми и ранеными составляют ориентировочно 546 270 человек. Кроме того, украинские защитники продолжают массово уничтожать российскую технику:

танков - 8123 (+16);

боевых бронированных машин - 15583 (+17);

артиллерийских систем - 14712 (+57);

РСЗВ - 1115 (+1);

средства ПВО - 876 (+2);

самолетов - 360 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11668 (+27);

крылатые ракеты - 2336 (+1);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Также, Силы обороны продолжают активно уничтожать вспомогательную технику оккупантов. В частности, за прошедшие сутки было поражено 63 автомобильной техники и автоцистерн оккупантов. Также, украинские защитники ударили по 12 единицам специальной техники врага. А общие потери этой компоненты РФ уже составляют 2 464 единиц.

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Российско-украинская война: другие важные новости

По информации аналитиков из Института изучения войны, РФ усилила атаки в направлении Торецка, чтобы создать оперативные возможности для продвижения в Часовом Яру или в районе Авдеевки.

Между тем бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что существует три фактора, которые непосредственно влияют на войну в Украине. В частности, речь идет о количестве населения, развитии технологий и помощи союзников.

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