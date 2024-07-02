По словам Владислава Селезнева, россияне стремятся усложнить обеспечение украинских сил на восточном фронте.

Российские оккупанты стремятся перерезать трассу Покровск-Константиновка. Это усложнит обеспечение Вооруженных сил Украины на восточном фронте. Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, враг стремится перерезать трассу, по которой украинская армия обеспечивает деятельность своих сил и средств на многих участках восточного фронта.

"Очевидно, что врагу важно это. Он стремится взять ее под огневой контроль на первом этапе. Далее, если удастся перерезать эту автомобильную магистраль, украинская армия будет испытывать определенные сложности со своевременным и полноценным обеспечением наших защитников, которые действуют в районе Часового Яра. Это серьезный вызов, серьезные задачи сейчас стоят по стабилизации ситуации", - считает эксперт. Видео дня

Он также отметил, что новоназначенный командующий Объединенных сил ВСУ Андрей Гнатов сейчас сталкивается с серьезными проблемами - в частности, это заключается в стабилизации линии боевого соприкосновения, поскольку решения, принятые ранее, не способствовали стабилизации ситуации, при этом враг имеет тактическое преимущество, "но мы должны понимать, что этим летом он сосредоточит все свои усилия на захвате территорий Донецкой области, несмотря на большие потери".

"Мы не должны помогать врагу. Должны выстраивать многоуровневую системную линию обороны инженерных фортификационных сооружений. Стратегическая оборона реализует две важные цели: максимальное замедление продвижения российских войск и уничтожение личного состава, вооружения и военной техники противника. Враг теряет более 1,3 тысячи военнослужащих ежесуточно, десятки артиллерийских орудий, автомобильной и бронетехники. Но, несмотря на потери, враг продолжает продвигаться вперед", - подытожил военный.

Ситуация на фронте - последние новости

В июне ВСУ нанесли россиянам рекордные потери. По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в частности, было уничтожено 59 систем российской противовоздушной обороны, что является вторым по количеству результатом за все время войны.

Кроме того, россияне потеряли рекордное количество ствольной артиллерии за все время полномасштабной войны против Украины. Речь идет о 1415 единицах техники.

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