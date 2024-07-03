Петреус отметил, что РФ удачно проводит мобилизацию в отдаленных сельских районах страны, предлагая хорошие зарплаты и высокие посмертные выплаты.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что существует три фактора, которые в настоящее время непосредственно влияют на войну в Украине.

По его мнению это количество населения, развитие технологий и помощь союзников, поделился он в интервью для подкаста американского Института МакКейна.

"У России есть преимущество в населении. В начале войны было соотношение три к одному. Но учитывая массовый отток украинцев вероятно, в настоящее время речь идет о четырех к одному, возможно даже - пять к одному", - сказал он.

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Петреус также отметил, что РФ удачно проводит мобилизацию в отдаленных сельских районах страны, предлагая хорошие зарплаты и высокие посмертные выплаты. При этом мобилизация не идет в Москве или Санкт-Петербурге.

Зато Украина столкнулась с тем, что большая часть ее армии - мужчины среднего возраста. И только сейчас Киев пытается пополнить боевые части, изменив мобилизационное законодательство.

"Средний возраст солдата на фронте в Украине более 40 лет. На войнах, которыми я имел честь командовать, было от 19 до 22 лет. Сейчас они изменили законодательство. И должны продолжить процесс формирования сил и наверстать упущенное время, чтобы попытаться противостоять тем силам, которые имеет Россия", - пояснил отставной генерал.

Кроме того, как отметил экс-директор ЦРУ, беспилотные технологии - это то, что значительно отличает эту войну от других. Украина удачно использует дроны как в небе, так и на море, уничтожая российский флот и инфраструктуру.

"Они нацелены на российские нефтеперерабатывающие заводы, мешая россиянам с дозаправкой техники, развернутой в Украине и вокруг нее. Они уничтожают критически важную инфраструктуру, аэродромы", - сказал Петреус.

Но и россияне не стоят на месте. Они тоже совершенствуются в противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, подчеркнул военный.

Относительно помощи союзников, Петреус отметил, что Путину удалось наладить российский ВПК. И в значительной степени это связано с деталями, которые Москва получает от Пекина, снаряды из Северной Кореи и дроны из Ирана. Это позволяет Кремлю проводить эффективные атаки на украинскую энергетическую систему.

"Проблема в том, что это работает. Они забрасывают Украину массивом артиллерийских ударов, управляемых авиационных бомб просто огромным количеством артиллерийских бомб. Все это падает на энергосети. Похоже, что будет холодная зима. Даже сейчас в Украине отключают энергию по 12 часов в сутки", - пояснил Петреус.

По его мнению, западные союзники слишком медленно помогают Украине, посылая технику с опозданием.

"Решение по дальнобойным системам ATACMS принималось слишком долго. Мы все еще ограничиваем использование их на территории России. В ЕС гораздо серьезнее относятся к этому вопросу. А мы подрываем доверие чрезмерным колебанием", - обратил внимание бывший военный.

По мнению Петреуса, большая решимость США по помощи Украине и союзникам могла стать фактором, который бы сдерживал Путина от дальнейшего наступления.

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