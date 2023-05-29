Украинская авиация за сутки 15 раз била по силам врага, отметил Генштаб ВСУ.

Впродож суток украинские артиллеристы и ракетчики поразили три средства противовоздушной обороны российских захватчиков, вражеский склад боеприпасов, а также три района сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Силы обороны Украины также попали еще в три важные цели врага, поделился в Facebook в понедельник вечером, 29 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил нашего государства в своей сводке.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника", - отметили в Генштабе.

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Генштаб ВСУ утром 29 мая сообщил, что горячее всего было возле Марьинки, а также на Бахмутском направлении. Кроме того, враг пошел в атаку на Шахтерском направлении и атаковал наших воинов на Купянском.

Россияне на украинской земле несут очень серьезные потери. Общие потери россиян в Украине на сегодня составляют 207 030 противников.

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