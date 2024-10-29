Потери РФ возросли - Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали 1 тыс. 360 российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. В Генштабе добавили, что общие боевые потери противника в живой силе теперь составляют примерно 692 тыс. 080 человек.
Кроме того, "минусовано":
танков - 9129 (+9) единиц;
боевых бронированных машин - 18 тыс. 404 (+9);
артиллерийских систем - 19 тыс. 917 (+45);
реактивных систем залпового огня - 1241 (+1);
средств ПВО - 984;
самолетов - 369;
вертолетов - 329;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17939 (+72);
крылатых ракет - 2625;
кораблей/катеров - 28;
подводных лодок - 1.
Среди потерь россиян также есть: автомобильная техника и автоцистерны - 27 тыс. 749 (+89), специальная техника - 3566 (+10).
Генштаб подчеркнул:
"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим!".
Продолжается российско-украинская война - новости, которые стоит знать
По данным аналитиков мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты продвинулись в сторону города Курахово, который находится в Покровском районе Донецкой области. В частности, захватчикам удалось продвинуться в Катериновке и Богоявленке, которые находятся неподалеку Курахово. Враги также смогли двинуться вперед у Шахтерского и Острого.
28 октября пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию в Торецке, враг не продвигается в городе.