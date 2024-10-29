Также удалось поразить 9 танков, 9 боевых бронированных машин и 45 артиллерийских систем.

Потери РФ возросли - Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали 1 тыс. 360 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. В Генштабе добавили, что общие боевые потери противника в живой силе теперь составляют примерно 692 тыс. 080 человек.

Кроме того, "минусовано":

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танков - 9129 (+9) единиц;

боевых бронированных машин - 18 тыс. 404 (+9);

артиллерийских систем - 19 тыс. 917 (+45);

реактивных систем залпового огня - 1241 (+1);

средств ПВО - 984;

самолетов - 369;

вертолетов - 329;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17939 (+72);

крылатых ракет - 2625;

кораблей/катеров - 28;

подводных лодок - 1.

Среди потерь россиян также есть: автомобильная техника и автоцистерны - 27 тыс. 749 (+89), специальная техника - 3566 (+10).

Генштаб подчеркнул:

"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим!".

Продолжается российско-украинская война - новости, которые стоит знать

По данным аналитиков мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты продвинулись в сторону города Курахово, который находится в Покровском районе Донецкой области. В частности, захватчикам удалось продвинуться в Катериновке и Богоявленке, которые находятся неподалеку Курахово. Враги также смогли двинуться вперед у Шахтерского и Острого.

28 октября пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию в Торецке, враг не продвигается в городе.

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