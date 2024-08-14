Украинские воины мощно уничтожают артиллерийские системы противника.

За сутки общие боевые потери противника составили 1240 человек, а с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины - 594400.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Кроме того, уничтожено много российской техники, в частности:

артиллерийских систем - 16821 (+57 единиц за минувшие сутки),

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БПЛА оперативно-тактического уровня - 13548 (+57),

танков - 8476 (+21),

боевых бронированных машин - 16402 (+17),

РСЗВ - 1151 (+5),

средства ПВО - 921 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 22710 (+61),

специальная техника - 2813 (+7).

С начала полномасштабного вторжения враг потерял 366 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров, одну подводную лодку. Уничтожено 2426 крылатых ракет врага.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, двух ударов по пунктам управления, а также поразили две артиллерийских системы, станцию РЭБ, склад боеприпасов и еще два важных объекта оккупантов.

За сутки зафиксировано 134 боевых столкновения, почти треть из них - на Покровском направлении. Там ВСУ остановили 54 штурма в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое поле, Малиновка, Гродовка, Желанное, Скучное, Калиновое, Птичье и Карловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, также, район этого населенного пункта подвергся бомбардировке тремя КАБами.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали украинские позиции 11 раз, но получили жесткий отпор, понесли потери и отошли.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз возле Белой Горы, Ивановского и, активнее всего, в районе Часового Яра.

Силы оборонына Кураховском направлении отбили пять атак возле Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Роботино - всего провели два штурма.

По данным Генштаба, на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов.

Кроме того, ночью сбито 17 из 23 БПЛА, которые враг запускал по Украине. Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области (РФ) и 23 ударными БПЛА типа Shahed из района оккупированного Крыма Чауда, а также Ейска, Курска (РФ).

Он отметил, что в противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.

Война в Украине: новости

13 августа около полуночи губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в регионе несколько украинских беспилотников.

Также той ночью российская противовоздушная оборона работала в Белгородской и Курской областях.

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