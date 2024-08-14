За сутки общие боевые потери противника составили 1240 человек, а с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины - 594400.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Кроме того, уничтожено много российской техники, в частности:
артиллерийских систем - 16821 (+57 единиц за минувшие сутки),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 13548 (+57),
танков - 8476 (+21),
боевых бронированных машин - 16402 (+17),
РСЗВ - 1151 (+5),
средства ПВО - 921 (+1),
автомобильной техники и автоцистерн - 22710 (+61),
специальная техника - 2813 (+7).
С начала полномасштабного вторжения враг потерял 366 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров, одну подводную лодку. Уничтожено 2426 крылатых ракет врага.
Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, двух ударов по пунктам управления, а также поразили две артиллерийских системы, станцию РЭБ, склад боеприпасов и еще два важных объекта оккупантов.
За сутки зафиксировано 134 боевых столкновения, почти треть из них - на Покровском направлении. Там ВСУ остановили 54 штурма в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое поле, Малиновка, Гродовка, Желанное, Скучное, Калиновое, Птичье и Карловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, также, район этого населенного пункта подвергся бомбардировке тремя КАБами.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Железного, Нью-Йорка и Торецка.
На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали украинские позиции 11 раз, но получили жесткий отпор, понесли потери и отошли.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз возле Белой Горы, Ивановского и, активнее всего, в районе Часового Яра.
Силы оборонына Кураховском направлении отбили пять атак возле Красногоровки и Константиновки.
На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.
На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Роботино - всего провели два штурма.
По данным Генштаба, на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов.
Кроме того, ночью сбито 17 из 23 БПЛА, которые враг запускал по Украине. Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области (РФ) и 23 ударными БПЛА типа Shahed из района оккупированного Крыма Чауда, а также Ейска, Курска (РФ).
Он отметил, что в противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.
Война в Украине: новости
13 августа около полуночи губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в регионе несколько украинских беспилотников.
Также той ночью российская противовоздушная оборона работала в Белгородской и Курской областях.