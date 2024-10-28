На Северском направлении россияне пытались прорвать нашу оборону у Выемок, но только понесли потери.

Силы обороны стабилизировали ситуацию в Торецке, враг не продвигается в городе. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона единых новостей.

"Враг в Торецке за последнее время не продвинулся. Мы сдерживаем его довольно удачно и стабилизировали ситуацию. Враг не продвигается. По-прежнему они остаются в восточных районах города и не продвигаются дальше", - сказала она.

По информации Бобовниковой, за сегодня враг в Торецке совершил 6 атак, вблизи Часового Яра - произошло 9 штурмов.

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"За прошедшую неделю на Краматорском направлении враг провел 12 безуспешных атак. Они применяют тактику малых штурмовых групп, как и раньше. Однако количество обстрелов из артиллерии, дронов и авиации не уменьшилось. Особенно что касается авиации. Также на направлении действуют диверсионно-разведывательные группы - это может быть даже один человек, два, три, которые корректируют цели и пытаются искать слабые места. Подобные группы быстро выявляются и уничтожаются", - рассказала спикер ОТГ, информируя об обстановке в районе Часового Яра.

Она отметила, что на Северском направлении россияне на днях пытались прорвать нашу оборону возле Выемок.

"Враг провел в тот день 6 штурмов возле Выемок. Штурмовали малыми группами, которых подвозила техника как можно ближе к линии боевого соприкосновения, высаживала и дальше они в пешем порядке доходили до передовых позиций. И так волнами повторялось. Подобные атаки заканчиваются для врага значительными потерями, поскольку на Северском направлении мы занимаем более выгодное положение", - отметила Бобовникова.

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Как сообщал УНИАН, 23 октября мониторинговый проект DeepState информировал, что в Торецке Донецкой области 3-я отдельная мотострелковая бригада россиян продолжает двигаться вперед в городе. Также сообщалось, что армия РФ оккупировала Новосадово.

По мнению военного аналитика, ветерана российско-украинской войны, майора запаса НГУ Алексея Гетьмана, битва за Торецк может затянуться еще на месяцы. Он объяснил, что в Торецке еще есть уцелевшие здания, а бои в застройке могут длиться месяцами.

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