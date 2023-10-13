Оккупанты продолжают давить под Авдеевкой, в то же время силы обороны продолжают штурмовые действия возле Бахмута.

Оккупанты продолжают атаковать на нескольких направлениях фронта, за сутки произошло 64 боевых столкновения, говорится в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сводке.

В частности, наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В то же время россияне не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ возле Авдеевки, однако безуспешно. Наши защитники отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Купянском направлении украинские воины отбили 5 атак врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, юго-западнее Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области, отбили более 5 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Кроме того, отмечается, что на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Ситуация под Авдеевкой

Как отмечали аналитики ISW, россиянам удалось захватить 4,52 квадратных километров территории вокруг Авдеевки, при этом они уже потеряли батальон бронетехники.

Как отмечал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, враг бросил множество пехоты и много бронетехники именно на Авдеевское направление.

По его словам, если на момент начала широкомасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом "как нечто незначительное", то сейчас он рассматривает город как возможность получить хоть какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий.

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