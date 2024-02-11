Ликвидирована также "пачка" российских лейтенантов, поделился офицер ВСУ.

Потери РФ на 11 февраля 2024 года среди офицерского состава увеличились - стало известно, что "самоликвидировались" два капитана противника.

В результате продолжительной болезни "самоликвидировался" вражеский капитан первого ранга Игорь Крохмаль, который, в частности, возглавлял тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и командовал фрагетами "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.

По его данным, также из-за тромба "минуснулся" капитан Александр Николаев, который был "героем России". Кроме того, в "груз 200" (уничтоженные враги) превратились четыре российских лейтенанта - Егор Прийменко, Никита Холмогоров, Данила Белов и Алексей Кучин.

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Американский Институт изучения войны (ISW) 11 февраля написал, что российские захватчики продвинулись вперед возле города Бахмут Донецкой области. В ВСУ эту информацию не подтвердили, но сообщили, что противник на Бахмутском направлении продолжает пытаться атаковать наших защитников по всему участку фронта.

Украинские воины уничтожают много вражеской техники и живой силы. На украинской земле потери РФ на 10 февраля 2024 года составляли приблизительно 394 270 оккупантов, а 11 числа уже были около 395 200 человек.

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