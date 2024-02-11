Общие потери России в войне уже составляют 395 200 человек.

За прошедшие сутки, 10 февраля, украинские войска ликвидировали 930 российских захватчиков на фронте.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня потери России в войне уже составляют 395 200 человек.

Вооруженные силы Украины уничтожили много техники противника, в частности:

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танков ‒ 6406 (+12);

боевых бронированных машин ‒ 11956 (+14);

артиллерийских систем – 9475 (+16);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7257 (+22),

автомобильной техники и автоцистерн - 12592 (+13);

специальной техники - 1513 (+1).

Также отправили на лом 981 РСЗО, 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, 1881 крылатую ракету, одну подводную лодку, а также 24 лодки и катера.

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По оценке Forbes, если темпы потерь России сохранятся, то у врага закончится военная техника уже через полгода.

По словам аналитиков ISW, оборонная промышленность РФ, вероятно, не сможет полностью обеспечить техникой и вооружением новые резервы, несмотря на способность оккупационной армии поддерживать нынешний темп операций.

В январе было уничтожено 26 тысяч 220 российских захватчиков и 3 тысячи 584 единицы техники врага. В частности, было уничтожено 339 танков, 686 боевых бронированных машин, 746 артиллерийских систем, 33 РСЗО, 38 установок ПВО, 937 единиц автотехники, 185 единиц спецтехники противника.

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