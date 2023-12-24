Оккупанты ищут оружие, которым Украина отправила самолеты в "вечный полет".

Армия РФ активизировала разведку и ищет, чем Украина смогла сбить сразу три ее истребителя Су-34 22 декабря.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Противник сейчас пытается разведать как можно больше, собрать информацию в тех регионах южных, где произошло сбитие российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены те самолеты в "вечный полет", - сказал Игнат.

Он отметил, что таким образом противником значительно меньше применяются авиационные средства поражения, особенно управляемые авиабомбы. В частности, на Херсонском направлении.

"Фактически это единичные случаи", - подчеркнул Игнат.

По его словам, враг уже понял, что наши системы, в частности предоставленные партнерами дальнобойные системы, могут появляться на разных направлениях.

"Не только там, где попали в эту историю российские Су-34. Это и Одесчина, случаи были, знаем и Брянское направление. Можем проводить такие операции, имею в виду Воздушные силы, на разных направлениях. Вопрос только в том, чтобы было больше этих систем", - пояснил представитель Воздушных сил.

Как Украина сбила сразу три Су-34 за день

22 декабря в полдень на южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что серия сообщений под рубрикой "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продолжается. По словам Олещука, на куске одного из "Шахедов", сбитого украинской ПВО в ночь на 22 декабря осталось письменное послание от оккупантов с пожеланием "сдохнуть".

Впоследствии Игнат уточнил, что операцию спланировал командующий Воздушных сил. При этом напомнил, что ранее была другая "блестяще спланированная операция". "Вы знаете, было на севере, когда уничтожили сразу три вертолета и два российских самолета, а также в Одесской области дважды уничтожались российские "сушки". И на этот раз сразу три самолета на южном направлении. Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу положительную статистику", – сказал Игнат.

Он отметил, что таких самолетов у врага десятки и россияне их продолжают изготавливать.

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